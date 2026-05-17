Pagelle GP Catalogna 2026 MotoGP | Di Giannantonio sfrutta l’occasione Bezzecchi ci mette una pezza
Nella gara di Catalogna della stagione 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il massimo punteggio, grazie a una prestazione dominante. Bezzecchi, invece, ha concluso la corsa con una performance che ha contribuito a mitigare un risultato meno brillante per altri piloti. Le valutazioni ufficiali delle squadre e i commenti post-gara delineano un quadro di competizione serrata e di miglioramenti rispetto alle gare precedenti. La corsa ha visto anche alcune cadute e interventi di sicurezza lungo il circuito.
PAGELLE GP CATALOGNA 2026 MOTOGP. Fabio Di Giannantonio 9: dopo aver ampiamente dimostrato la sua velocità in tutta la prima parte di stagione a suon di piazzamenti tra il 3° ed il 6° posto nei GP, il romano del team VR46 sfrutta la grande chance di una gara a eliminazione e centra la seconda vittoria della carriera in top class. I vari episodi lo hanno sicuramente favorito, ma il Diggia si è fatto trovare pronto (nonostante lo spavento e le scorie della caduta nel maxi-incidente che ha provocato la prima bandiera rossa) rilanciando a questo punto la sua candidatura per il titolo. Fermin Aldeguer 8: arriva al Montmelò al termine di una gara pazza il suo primo vero acuto della stagione, dopo il grave infortunio rimediato in allenamento durante l’inverno. 🔗 Leggi su Oasport.it
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