Pagelle GP Catalogna 2026 MotoGP | Di Giannantonio sfrutta l’occasione Bezzecchi ci mette una pezza

Nella gara di Catalogna della stagione 2026 di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il massimo punteggio, grazie a una prestazione dominante. Bezzecchi, invece, ha concluso la corsa con una performance che ha contribuito a mitigare un risultato meno brillante per altri piloti. Le valutazioni ufficiali delle squadre e i commenti post-gara delineano un quadro di competizione serrata e di miglioramenti rispetto alle gare precedenti. La corsa ha visto anche alcune cadute e interventi di sicurezza lungo il circuito.

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