Pagelle Genoa-Milan 1-2 i voti | Athekame decisivo delude De Winter

La partita tra Genoa e Milan, giocata nella 36esima giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 1-2. Durante l’incontro, Athekame ha segnato un gol decisivo, mentre De Winter è stato giudicato insufficiente nelle sue prestazioni. La sfida ha visto diverse occasioni da rete e alcuni momenti di tensione, con i giocatori che si sono confrontati in campo fino al fischio finale. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

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Si è appena conclusa una delle gare più attese della 36esima giornata di Serie A: ecco tutto quello che c’è da sapere. Il Milan vince sul campo del Genoa in una delle sfide più attese della 37esima giornata di Serie A. I rossoneri si impongono per 2-1 grazie al penalty messo a segno da Nkunku al minuto 51 e alla rete di Athekame a pochi istanti dalla fine, mentre per i padroni di casa va a segno Vazquez. Un successo preziosissimo per la squadra allenata da Max Allegri che torna prepotentemente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Genoa gioca una buona gara, ma alla lunga viene fuori la migliore qualità e organizzazione del Milan che, dunque, vince nel momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Genoa-Milan 1-2, i voti: Athekame decisivo, delude De Winter ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Extended Highlights | Serata perfetta dei rossoneri | Bologna-Milan 0-3 | Serie A 2025/26 Sullo stesso argomento Pagelle Cremonese-Milan, i voti del CorSport: De Winter c’è. Pulisic sbagliaLe pagelle di Cremonese-Milan 0-2, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Milan-Atalanta, i voti del CorSport: De Winter molle, Leao giochicchiaEcco le pagelle di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a... Genoa-Milan 1-2 pagelle: inferno Marassi con lancio di fumogeni e monetina ma Allegri è quasi in ChampionsSerie A 2025-26, 37a giornata, Genoa-Milan, 0-2, top e flop e pagelle: Nkunku sblocca la gara su rigore. Raddoppio di Athekame, accorcia Vasquez nel finale. sport.virgilio.it Pagelle Genoa-Milan 1-2, i voti: Athekame decisivo, delude De WinterSi è appena conclusa una delle gare più attese della 36esima giornata di Serie A: ecco tutto quello che c'è da sapere ... calciomercato.it #GenoaRoma - Results on X | Live Posts & Updates x.com