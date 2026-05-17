Nella partita tra Genoa e Milan, terminata con il risultato di 1-2, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti del match. La gara si è svolta nel pomeriggio allo stadio 'Ferraris' di Genova, con il Milan che ha conquistato tre punti importanti in trasferta. Tra i protagonisti si è distinto un giocatore che ha segnato un gol decisivo, rivelandosi una sorpresa della giornata. Le pagelle riflettono le prestazioni di ciascun calciatore durante i 90 minuti di gioco.

Che servisse calma, pazienza, ordine e poca fretta Allegri l'aveva detto prima di Genoa-Milan e infatti la partita rispecchia tutte queste caratteristiche, forse troppo. I rossoneri si mettono compatti dietro e cercano di subire il meno possibile. I rossoblù creano qualcosa principalmente da calci piazzati, ma nient'altro. Il problema è che il Milan non si avvicina neanche alla porta genoana: zero tiri (non solo nello specchio) nei primi 30 minuti. Poi qualche vagito, che però non impensierisce troppo. Sicuramente, comunque, è una versione di Milan più simile a quella che abbiamo visto per tutto l'anno prima della crisi. Il piano funziona, perché nella ripresa i rossoneri la sbloccano su rigore con Nkunku e poi, senza soffrire praticamente nulla, raddoppiano con Athekame, tra i migliori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Genoa-Milan 1-2: Athekame l’eroe che non ti aspetti

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