Overtime 2026 | anticipazioni Festival Giornalismo Sportivo

L’edizione 2026 di Overtime, il Festival dedicato al giornalismo sportivo, al racconto e all’etica sportiva, si avvicina e promette un programma ricco di eventi e confronti. La manifestazione si svolgerà tra conferenze, tavole rotonde e incontri, coinvolgendo professionisti del settore e appassionati. Tra le tematiche principali ci saranno questioni legate alla comunicazione sportiva, ai diritti e alle responsabilità nel giornalismo, con un focus particolare sulla realtà attuale e le sfide future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’edizione 2026 di Overtime – Festival del Giornalismo Sportivo, Racconto ed Etica Sportiva – si prepara a tornare con una delle sue versioni più attese e ricche di sempre. Ebbene sì, dopo un anno da record per partecipazione e qualità degli incontri (con tanti big dello sport presenti a Macerata, nelle Marche) il Festival Giornalismo Sportivo ‘Overtime‘ ha ufficialmente svelato negli ultimi tempi il tema della sua 16ª edizione: il Desiderio. Un concetto potente, universale, che rappresenta la spinta emotiva e culturale alla base dello sport e del suo racconto. Come dire, storytelling appassionante e vincente a Macerata. Eh già, dal 2011 Overtime porta avanti la stessa missione: contaminare il mondo dello sport in ottica pop, rendendolo linguaggio culturale, sociale e narrativo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Overtime 2026: anticipazioni Festival Giornalismo Sportivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival del Giornalismo 2026, il programma di sabato 18 aprileUltima giornata di programmazione della XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo International Journalism Festival 2026 - #ijf26. Festival Internazionale del Giornalismo 2026, il programma di giovedì 16 aprileCon la seconda giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2026 si entra nel vivo della programmazione della XX edizione.