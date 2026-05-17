Overtime 2026 | anticipazioni Festival Giornalismo Sportivo

Da danielebartocciblog.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione 2026 di Overtime, il Festival dedicato al giornalismo sportivo, al racconto e all’etica sportiva, si avvicina e promette un programma ricco di eventi e confronti. La manifestazione si svolgerà tra conferenze, tavole rotonde e incontri, coinvolgendo professionisti del settore e appassionati. Tra le tematiche principali ci saranno questioni legate alla comunicazione sportiva, ai diritti e alle responsabilità nel giornalismo, con un focus particolare sulla realtà attuale e le sfide future.

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L’edizione 2026 di Overtime – Festival del Giornalismo Sportivo, Racconto ed Etica Sportiva – si prepara a tornare con una delle sue versioni più attese e ricche di sempre. Ebbene sì, dopo un anno da record per partecipazione e qualità degli incontri (con tanti big dello sport presenti a Macerata, nelle Marche) il Festival Giornalismo Sportivo ‘Overtime‘ ha ufficialmente svelato negli ultimi tempi il tema della sua 16ª edizione: il Desiderio. Un concetto potente, universale, che rappresenta la spinta emotiva e culturale alla base dello sport e del suo racconto. Come dire, storytelling appassionante e vincente a Macerata. Eh già, dal 2011 Overtime porta avanti la stessa missione: contaminare il mondo dello sport in ottica pop, rendendolo linguaggio culturale, sociale e narrativo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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