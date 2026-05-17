Ospedale di Pordenone sempre più debole il caso arriva in consiglio regionale

L’ospedale di Pordenone sta attraversando un periodo di difficoltà crescenti, portando il caso all’attenzione del consiglio regionale. I rappresentanti eletti nella provincia, indipendentemente dalle appartenenze politiche, si preparano a discutere sulla situazione. La preoccupazione riguarda il progressivo indebolimento della struttura sanitaria e l’eventuale perdita di servizi fondamentali. La questione viene sollevata in un momento in cui la stabilità del presidio sanitario appare sempre più a rischio, coinvolgendo l’intera comunità locale.

Chissà se i consiglieri eletti in provincia, indipendentemente dalle casacche politiche che indossano, saranno capaci di fare fronte comune in consiglio regionale per cercare di salvare quella che sembra essere, ogni giorno di più, una deriva per la sanità pordenonese. L'ultima notizia negativa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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