Negli ultimi dieci anni, l’ospedale di Bergamo ha eseguito più di 1.600 interventi di trapianto. Il direttore del Dipartimento funzionale di Insufficienza d’organo dell’ospedale ha commentato il numero di interventi, evidenziando la fiducia nel dono di organi. L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si distingue per l’attività di trapianto e per il contributo nel settore della medicina dei trapianti. La struttura sanitaria ha mantenuto un ruolo significativo nel panorama regionale e nazionale.

IL RECORD. Fabiano Di Marco è il direttore del Dipartimento funzionale Insufficienza d’organo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. «Riferimento nazionale per pazienti adulti e pediatrici». Lo «straordinario» ha ormai una cadenza ordinaria, quasi quotidiana. Negli ultimi dieci anni, dal 2016 al 2025, il «Papa Giovanni» ha realizzato 1.633 trapianti di organo solido, toccando il picco nel triennio 2023-2024-2025. Da fine marzo, Fabiano Di Marco è direttore del Dipartimento funzionale Insufficienza d’organo e Trapianti, nato per mettere a sistema tutte le unità coinvolte a vario titolo in queste attività. «La nostra struttura ha un’esperienza lunga decenni e trasversale alle diverse specialità – ricorda Di Marco, che mantiene anche la direzione della Pneumologia -. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ospedale di Bergamo, in 10 anni oltre 1.600 trapianti: «Fiducia nel dono»

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Fabiano Di Marco è il direttore del Dipartimento funzionale Insufficienza d’organo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Riferimento nazionale per pazienti adulti e pediatrici. x.com

Ospedale di Bergamo, in 10 anni oltre 1.600 trapianti: Fiducia nel donoFabiano Di Marco è il direttore del Dipartimento funzionale Insufficienza d’organo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Riferimento nazionale per pazienti adulti e pediatrici. ecodibergamo.it

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