Nella serata di sabato 16 maggio, sulla Statale 106 in Calabria, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a seguito di un incidente in moto. L’impatto si è verificato lungo una strada trafficata, coinvolgendo il veicolo del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. La notizia ha suscitato grande sgomento nella comunità locale. La dinamica esatta dell’incidente è al momento oggetto di indagini.

Tragedia nella serata di sabato 16 maggio sulla Statale 106 in Calabria, dove un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. La vittima è Bruno Morabito, giovane originario di Ferruzzano, nella Locride. Il drammatico schianto si è verificato nei pressi di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, durante uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un’automobile. Il ragazzo si trovava in sella insieme a un coetaneo, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie ai sanitari intervenuti sul posto e il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Orrore puro”. Bruno muore a 17 anni in un incidente in moto, è successo il peggio

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