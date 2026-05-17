A Modena si è verificato un episodio che ha sconvolto la città, con immagini che hanno suscitato forte impressione tra i testimoni. Il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono atterrati a Bologna per partecipare a una cerimonia di commemorazione. La scena ha attirato l'attenzione di molti presenti, che hanno assistito alle immagini di questa visita istituzionale in un momento di grande dolore. La notizia ha fatto il giro dei media, sottolineando la portata dell’evento.

L’incidente causato ieri dall’auto che si è scagliata improvvisamente contro i passanti aModena, ha coinvoltosette persone, di cuiquattro sono rimaste gravemente ferite. Alla guida della Citroen C3 c’eraSalim El Koudri, un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origini marocchine, che in passatoera stato sottoposto a trattamenti psichiatrici. Sul caso stanno indagando i magistrati del gruppo antiterrorismo dellaDirezione distrettuale antimafia(Dda) diBologna. Gli inquirenti attendono l’esito dei primi accertamenti svolti dallaDigos, che potrebbe chiarire lemotivazioni dietro l’azione dell’uomo, ora in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orrore a Modena. Mattarella e Meloni atterrati a Bologna per portare cordoglio

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