A Modena si è verificato un episodio che ha sconvolto l’intera città, attirando l’attenzione nazionale. Il fatto ha suscitato reazioni tra le autorità e i cittadini, mentre le immagini circolate sui social hanno mostrato la scena senza filtri. Oggi, in città, sono arrivati il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, che hanno incontrato le autorità locali. La notizia ha occupato le prime pagine dei giornali e i servizi dei telegiornali.

L’incidente causato ieri dall’auto che si è scagliata improvvisamente contro i passanti aModena, ha coinvoltosette persone, di cuiquattro sono rimaste gravemente ferite. Alla guida della Citroen C3 c’eraSalim El Koudri, un uomo di 31 anni, cittadino italiano di origini marocchine, che in passatoera stato sottoposto a trattamenti psichiatrici. Sul caso stanno indagando i magistrati del gruppo antiterrorismo dellaDirezione distrettuale antimafia(Dda) diBologna. Gli inquirenti attendono l’esito dei primi accertamenti svolti dallaDigos, che potrebbe chiarire lemotivazioni dietro l’azione dell’uomo, ora in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Orrore a Modena: in Italia un evento senza precedenti. Mattarella e Meloni oggi in città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena è ancora una città sotto choc. Mattarella e Meloni oggi saranno in EmiliaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro...

Ciclismo Giro d’Italia 2026, copertura globale, evento mediatico senza precedentiDalla Rai a Eurosport, il Giro parte da Burgas con una diffusione mondiale tra TV, streaming e piattaforme digitali.

Che orrore i video di Modena, il saluto romano contro i Pro Pal e Gruber: quindi, oggi… x.com

Sono due le persone ferite a Modena che hanno subito amputazioni reddit

Modena sotto shock, il bilancio dell’orrore: due feriti subiscono l’amputazione delle gambe, una in pericolo di vitaPaura a Modena dopo l’attacco avvenuto nel centro storico, dove un uomo alla guida di un’auto ha travolto diversi passanti prima di accoltellare una persona che aveva tentato di fermarlo. Il bilancio ... erreemmenews.it

Orrore e disperazione. Amputate le gambe a due persone ferite. Una è in pericolo di vitaI passanti travolti smistati tra l’ospedale di Baggiovara e il Maggiore di Bologna. Attivato il sostegno psicologico per i parenti. Ci sono anche degli stranieri . ilrestodelcarlino.it