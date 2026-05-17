Örgryte IS-IFK Goteborg lunedì 18 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio 2026 alle 19:00 si disputa il posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan tra Örgryte IS e IFK Goteborg, una sfida che torna dopo 17 anni nel Göteborgsderby. Si tratta di una partita tra due squadre di Göteborg, con formazione ufficiale e quote già disponibili. La partita rappresenta un momento speciale, considerando il lungo intervallo tra i due incontri e il ritorno di questa rivalità nel massimo campionato svedese.

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Posticipo dell’ottavo turno di Allsvenskan e torna dopo 17 anni il Göteborgsderby tra il neopromosso Örgryte IS e l‘IFK Goteborg. I Sällskapet hanno perso 4 partite su 7 e sono al momento terzultimi in classifica, con la peggior difesa del torneo. Dura la vita al ritorno in massima serie, e ad oggi è arrivata una sola vittoria in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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