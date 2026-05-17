Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2026 | risultati e classifica gara

Domenica 17 maggio si è disputata la sesta tappa del campionato mondiale di MotoGP sul circuito di Barcellona, in Catalogna. La gara, come di consueto, è durata diversi giri ed ha visto la partecipazione di numerosi piloti. Al termine dei 24 giri previsti, sono stati ufficializzati i risultati e la classifica finale. La competizione ha coinvolto tutte le squadre e i piloti iscritti, con alcune modifiche rispetto alle tappe precedenti nel campionato 2026.

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Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul circuito di Barcellona, valida per la sesta tappa del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO GARA GP CATALOGNA MOTOGP 2026. Classifica a 5 giri dal termine 1 Pedro Acosta KTM 2 Joan Mir Honda +0.088 3 Francesco Bagnaia Ducati +0.212 4 Fabio Di Giannantonio Ducati +0.617 5 Fabio Quartararo Yamaha +0.619 6 Ai Ogura Aprilia +1.009 7 Fermin Aldeguer Ducati +1.168 8 Marco Bezzecchi Aprilia +1.386 9 Diogo Moreira Honda +1.497 10 Brad Binder KTM +1.576 11 Luca Marini Honda +1.753 12 Alex Rins Yamaha +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: risultati e classifica gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, GP Spagna: la partenza e il primo giro della gara di Jerez Sullo stesso argomento Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: risultati e classifica garaLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Quando la prossima gara di... Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica garaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Per me la griglia di partenza può diventare tranquillamente l'ordine d'arrivo per domani grazie #MotoGP #CatalanGP x.com GP di Catalogna 2026: Discussione sulla gara di MotoGP reddit Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: risultati e classifica garaArticolo: Classifica Moto2 2026: Gonzalez al comando, Vietti terzo a -31.5 Articolo: Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. In crescita il rookie Lunetta Articolo: ... oasport.it Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Spagna 2026: Di Giannantonio sul podio, Bezzecchi non approfitta della caduta di MartinOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. I centauri ... oasport.it