Open femminile a Villorba | Covi e Ferrando sfidano il destino

A Villorba si gioca una partita importante nel torneo open femminile, con Covi e Ferrando pronte a sfidare la giovane Spolaor nel primo turno. La competizione vede in campo anche il ritorno di Ferrando, che ha ripreso a disputare incontri sui campi trevigiani. Restano da verificare le prestazioni delle giocatrici e come si svilupperà la sfida tra le protagoniste, mentre i tifosi attendono di scoprire chi riuscirà a superare la Spolaor e avanzare nel torneo.

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? Punti chiave Chi riuscirà a superare la giovane Spolaor nel primo turno?. Come influenzerà il ritorno di Ferrando sui campi trevigiani?. Quali sono le prossime scadenze per iscriversi ai tornei locali?. Perché il tennis in provincia sta registrando numeri così alti?.? In Breve Covi sfida Spolaor alle 15:00, Iosio affronta Ricci nello stesso orario.. Ferrando sfida Zenato alle 16:30, Francesca Covi gioca contro Bordea.. Gaiarine ospita 48 giocatori, Vedelago coinvolge 138 atleti per il torneo.. Panatta registra 45 ragazzi per il campionato regionale U10.. Alle ore 15:00 di oggi, domenica 17 maggio 2026, il Park Tennis di Villorba ospiterà i quarti di finale dell’Open femminile, con Elena Covi impegnata nel primo turno decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Open femminile a Villorba: Covi e Ferrando sfidano il destino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villorba Corse sfida il GT Open: la Lamborghini 63 debutta a PortimaoIl team trevigiano Villorba Corse mette in moto il nuovo progetto GT3 con l’esordio nell’International GT Open 2026, impegnandosi nel weekend del 19... Rugby femminile, Serie A Elite: Valsugana vince il big match con VillorbaIl penultimo turno della Serie A Elite Femminile emette i verdetti decisivi della regular season: il Valsugana Rugby Padova chiude i conti per il...