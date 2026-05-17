Obsession | siamo davvero così problematici?

Negli ultimi anni, il cinema ha esplorato nuove prospettive nel genere horror, portando sullo schermo opere che combinano elementi di film d’autore con la tensione tipica del terrore. Questi film hanno affrontato tematiche complesse, spesso concentrandosi sulle ossessioni e sulle paure più profonde dell’essere umano. La narrazione si è arricchita di dettagli che vanno oltre il semplice spavento, creando un tessuto narrativo più articolato e riflessivo. La tendenza ha portato a pellicole che si distinguono per stile e profondità, pur mantenendo un forte impatto emotivo.

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Il cinema degli ultimi ani ci ha regalato delle ottime pellicole che hanno ripreso in mano il concetto di film d’autore applicato a un genere come l’horror. I film su esorcismi, fantasmi o bambole indemoniate non hanno cessato di esistere, ma in questo mare commerciale qualcuno ha voluto dare rispetto a un genere in costante ascesa. Lo abbiamo visto con i film di Robert Eggers, con il recente e struggente Longlegs di Oz Perkins o con il premiato The Substance di Coralie Fargeat. Tutti film che hanno regalato una ventata di aria fresca, distaccandosi dall’horror più mainstream per aspirare a un pubblico più consapevole del mezzo cinema. Nell’ultimo anno, poi, il cinema horror ha visto il debutto di molti giovani registi (alcuni giovanissimi) che si ritrovano tra le mani la fiducia di case di produzione come A24. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Obsession: siamo davvero così problematici? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OBSESSION Trailer Ita Ufficiale (2026) Sullo stesso argomento Vangelo del 15 aprile 2026: la fede è credere che siamo amati così per davveroMeditiamo il Vangelo di questo mercoledì della seconda settimana di Pasqua, 15 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola... Sarri: “Siamo venuti qui per giocarcela davvero”Ci si chiedeva con quale motivazione sarebbe scesa in campo la squadra, anche pensando alla gara chiave di mercoledì. Sicuramente Obsession è un horror interessanteL'esordio al cinema di Curry Barker spiazza per alcuni momenti di ridicolo involontario, ma terrorizza ugualmente. esquire.com Obsession, spiegazione del finale: cosa significa davvero l’ultima scena e perché il film è una storia sull’amore tossicoObsession, horror psicologico diretto da Curry Barker, parte da una premessa apparentemente semplice: un ragazzo innamorato esprime il desiderio che la donna che ama ricambi finalmente i suoi ... cinefilos.it