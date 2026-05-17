Nuova ordinanza in arrivo stretta su degrado e accattonaggio

A Pordenone sta per essere adottata una nuova ordinanza che mira a migliorare il decoro urbano. Il sindaco ha predisposto un provvedimento che combina e rafforza le norme esistenti, includendo alcune modifiche. L’obiettivo è stabilire regole più precise e condivise per i cittadini, con particolare attenzione a contrastare il degrado e l’accattonaggio. La nuova ordinanza si inserisce in un quadro di interventi mirati a regolamentare comportamenti e situazioni considerate problematiche nel centro della città.

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Pordenone si prepara a dotarsi di un nuovo regolamento organico per il decoro urbano. Il sindaco Alessandro Basso ha infatti predisposto un’ordinanza che riunisce e rafforza norme già esistenti, introducendo anche alcune novità, con l’obiettivo di definire regole chiare e condivise per cittadini. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STRETTA SUL DEGRADO: IN ARRIVO ORDINANZA E CONTROLLI PIÙ SEVERI PER LA SICUREZZA | 04/04/2026 Sullo stesso argomento Degrado in viale Don Morosini, nuova stretta su controlli e decoro urbanoLa situazione di viale Don Morosini sarà posta sotto maggiore controllo e attenzione, da parte della polizia locale e anche da parte delle... Da giugno a novembre a Milano nuovi limiti alla movidaCon l'arrivo della bella stagione, arrivano anche nuovi limiti alla Movida a Milano. E il Comune si prepara a emanare una nuova ordinanza che varrà da giugno a novembre nei quartieri dove la vita nott ... rainews.it Viaggio nella Napoli dell’ordinanza anti-bevande reddit