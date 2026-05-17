Salim El Koudri, il trentenne di origine marocchine coinvolto nell'investimento di circa dieci persone nel centro di Modena, ha deciso di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri. La sua scelta arriva mentre si discute di un’eventuale radicalizzazione e si indaga sui social network, alcuni dei quali sono stati temporaneamente oscurati. La sua posizione ha alimentato diverse ipotesi sulla natura dell’accaduto, ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Salim El Koudri, il trentenne di origine marocchine che era investito una decina di passanti in pieno al centro a Modena. L'uomo, che ieri ha scelto di non parlare durante l'interrogatorio in questura è difeso dall'avvocato Francesco Cottafava. Secondo quanto trapelato l'uomo è apparso "confuso e frastornato". La dinamica dell'aggressione rimanda ai tanti attentati analoghi visti in giro per l'Europa realizzati da musulmani radicalizzati. Tuttavia, al momento, non vi sarebbero elementi o tracce di radicalizzazione nel telefono cellulare e negli altri device che sono stati sequestrati a Salim El Koudri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Non risponde ai pm El Koudri. L'ipotesi radicalizzazione e il giallo dei social oscurati

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