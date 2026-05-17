Non è la Russia a manipolare gli italiani È l’Italia stessa Meloni Crosetto e Tajani devono fingere di essere liberi e indipendenti | così Orsini al Salone del Libro di Torino

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Non è la Russia a manipolare gli italiani. È l’Italia stessa”. La tesi di “Disinformazione”, il nuovo libro di Alessandro Orsini per PaperFirst, è costruita per rovesciare il riflesso automatico di questi anni, che riconduce la manipolazione dell’opinione pubblica a esclusiva ingerenza esterna. Nel volume, presentato ieri al Salone del Libro di Torino, l’autore descrive il rapporto tra guerre, media e potere. “Una minoranza organizzata, la classe governante, manipola una maggioranza disorganizzata, la classe governata”. Lo fa, secondo Orsini, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, “per costruire consenso intorno alle guerre e giustificare la violazione dei diritti umani e del diritto internazionale da parte delle democrazie occidentali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non 232 la russia a manipolare gli italiani 200 l8217italia stessa meloni crosetto e tajani devono fingere di essere liberi e indipendenti cos236 orsini al salone del libro di torino
© Ilfattoquotidiano.it - “Non è la Russia a manipolare gli italiani. È l’Italia stessa. Meloni, Crosetto e Tajani devono fingere di essere liberi e indipendenti”: così Orsini al Salone del Libro di Torino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Putin: Russia e Italia uniti dalla voglia di indipendenza

Video Putin: Russia e Italia uniti dalla voglia di indipendenza

Sullo stesso argomento

L’editoria novarese a Torino: tutti gli appuntamenti di Interlinea al Salone del LibroAnche la casa editrice novarese Interlinea sarà presente al Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, con un fitto...

salone del libro non è la russiaSalone del libro 2026, Schlein: Sulla cultura la destra sa solo occupare posti, uno scandalo il caso Vigilanza RaiAl via la seconda giornata della nostra Arena. Tra gli ospiti: Alessandro Baricco, Ravera, Pannofino e de Giovanni ... repubblica.it

Salone Libro, Carrère: I russi alla Biennale? Sosteniamo quelli che combattono PutinNon ho un'opinione precisa sul padiglione russo alla Biennale Arte di Venezia, ma una posizione di buon senso. Bisogna distinguere. Credo che non vadano sostenuti i russi che appoggiano Putin e invec ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web