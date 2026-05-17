“Non è la Russia a manipolare gli italiani. È l’Italia stessa”. La tesi di “Disinformazione”, il nuovo libro di Alessandro Orsini per PaperFirst, è costruita per rovesciare il riflesso automatico di questi anni, che riconduce la manipolazione dell’opinione pubblica a esclusiva ingerenza esterna. Nel volume, presentato ieri al Salone del Libro di Torino, l’autore descrive il rapporto tra guerre, media e potere. “Una minoranza organizzata, la classe governante, manipola una maggioranza disorganizzata, la classe governata”. Lo fa, secondo Orsini, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, “per costruire consenso intorno alle guerre e giustificare la violazione dei diritti umani e del diritto internazionale da parte delle democrazie occidentali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è la Russia a manipolare gli italiani. È l’Italia stessa. Meloni, Crosetto e Tajani devono fingere di essere liberi e indipendenti”: così Orsini al Salone del Libro di Torino

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Putin: Russia e Italia uniti dalla voglia di indipendenza

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