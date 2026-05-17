No non era la favorita E sì la sua canzone ha un significato potente che va oltre il ritmo accattivante
La settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest si è conclusa a Vienna con un risultato storico, caratterizzato da una performance che ha suscitato grande reazione tra il pubblico. La canzone vincitrice, non considerata immediatamente come la favorita, ha conquistato la giuria e il pubblico grazie a un messaggio profondo e un ritmo coinvolgente. L’evento si è chiuso con un’esibizione energica e un verdetto che ha sorpreso molti, confermando l’importanza delle scelte del pubblico e della giuria.
S i chiude con un verdetto storico e una scarica di pura energia ritmica la settantesima edizione dell’ Eurovision Song Contest a Vienna. A sollevare il trofeo per la prima volta in assoluto è la Bulgaria, grazie a Dara e al suo contagioso tormentone Bangaranga. Un inno da festa inondato di paillettes che ha letteralmente ribaltato i pronostici della vigilia, mettendo d’accordo le giurie nazionali e il televoto globale. Un trionfo che regala al Paese dell’Europa sud-orientale una notte magica, trasformando l’arena austriaca in una gigantesca pista da ballo. Eurovision Song Contest 2026: il Turquoise carpet a Vienna. guarda le foto Dara, scacciare i mostri a ritmo di pop. 🔗 Leggi su Iodonna.it
SHORT STORY: Rainbow Fragments and the Lies We Tell, by Jack Cooper
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