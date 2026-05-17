Nel corso di un’intervista rilasciata al termine della partita contro il Genoa, il giocatore del Milan ha commentato il momento dedicato al rigore. Ha affermato di non sentire pressione e di comportarsi come in allenamento, senza rilievi particolari. La sua reazione si è concentrata sull’approccio alla situazione, senza parlare di emozioni o di altri aspetti emotivi. La partita si è conclusa con il risultato finale, e il giocatore ha fornito alcune considerazioni sulla sua prestazione.

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Quanta pressione c'era sul rigore? "Abbiamo giocato una bella partita. E' una cosa tecnica, non penso alla pressione, faccio come in allenamento. Troppo importante vincere". 3 punti per la Champions League. Senza sarebbe un fallimento? "La Champions è uno dei nostri obiettivi. Sarebbe un fallimento non riuscirci". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku sul rigore: “Non penso alla pressione, faccio come in allenamento”

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