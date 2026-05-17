Nel match di Genova, il Milan ha ottenuto una vittoria importante grazie alle prestazioni di Nkunku e Athekame. Nkunku ha segnato un rigore trasformato dopo un errore di Amorim, mentre Athekame ha contribuito con un gol decisivo. La squadra rossonera ha avuto difficoltà a mantenere la solidità difensiva in assenza di alcuni titolari, causando più di un problema nel corso della partita. La partita si è conclusa con il Milan in vantaggio, grazie ai due giocatori e alle difficoltà avversarie.

? Domande chiave Come ha fatto Nkunku a trasformare l'errore di Amorim in rigore?. Perché il Milan ha faticato a gestire la difesa senza i titolari?. Chi ha permesso al Genoa di arrivare fino all'ultimo minuto?. Quanto pesa questa vittoria sulla corsa rossonera verso la Champions?.? In Breve Nkunku trasforma il rigore dopo l'errore di Amorim il 17 maggio 2026.. Athekame raddoppia grazie all'assist di Pulisic dopo l'interruzione per la moneta.. Vasquez segna all'87' mentre Maignan para due conclusioni nel recupero.. Le assenze di Leao, Saelemaekers e Estupinan pesano sulla rosa rossonera.. Christopher Nkunku e Zachary Athekame hanno siglato le reti decisive per il Milan, che ha sconfitto il Genoa per 2-1 allo Stadio Luigi Ferraris in questa domenica 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nkunku e Athekame trascinano il Milan: vittoria chiave a Genova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan-Genoa 2-1: Nkunku e Athekame firmano il successo dei rossoneriAl 49' un rigore trasformato da Nkunku che, atterrato da Bijlow, lo ha battuto dal dischetto, ha portato il Milan a un terzo posto che ha il sapore...

Leggi anche: Genoa-Milan 1-2, Nkunku e Athekame: il Diavolo si tiene stretta la Champions

Genoa-Milan 1-2, Nkunku e Athekame: il Diavolo si tiene stretta la ChampionsI rossoneri tornano a vincere sotto gli occhi di Gerry Cardinale. Vasquez spaventa nel finale, ma Allegri è terzo a +2 su Como e Juventus ... ilgiorno.it

Pagelle Genoa-Milan, i voti della partita: Nkunku-Athekame decisivi, Gimenez un fantasmaLe pagelle di Genoa-Milan, in campo alle 12.00 per il match di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo Pagelle Genoa-Milan, i voti della partita: Nkunku-Athekame decisivi, Gimenez un fantasma ... milanlive.it