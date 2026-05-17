Niente Milan per Paratici? Sono super concentrato sulla Fiorentina

Prima della partita tra Juventus e Fiorentina, Fabio Paratici ha dichiarato di essere completamente impegnato con il suo attuale ruolo nella squadra toscana, escludendo eventuali coinvolgimenti con il club milanese. Ha precisato di essere concentrato esclusivamente sulla gestione della Fiorentina e di non avere intenzione di occuparsi di altre opportunità o progetti al momento. Le sue parole sono state rivolte a chiarire la sua posizione, evitando ulteriori interpretazioni o supposizioni.

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