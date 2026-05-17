Niente Milan per Paratici? Sono super concentrato sulla Fiorentina

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Juventus e Fiorentina, Fabio Paratici ha dichiarato di essere completamente impegnato con il suo attuale ruolo nella squadra toscana, escludendo eventuali coinvolgimenti con il club milanese. Ha precisato di essere concentrato esclusivamente sulla gestione della Fiorentina e di non avere intenzione di occuparsi di altre opportunità o progetti al momento. Le sue parole sono state rivolte a chiarire la sua posizione, evitando ulteriori interpretazioni o supposizioni.

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Quest'oggi, Fabio Paratici, ex dirigente sportivo della Juventus ora al servizio della Fiorentina, è tornato per la prima volta da avversario all'Allianz Stadium di Torino. Dopo l'esperienza in Premier League alla corte del Tottenham, il dirigente sportivo Italiano è tornato in patria. Negli ultimi giorni inoltre, visto il caos legato alla dirigenza rossonera, è stato accostato più e più volte al Milan. Il suo nome, infatti, è apparso nella lista dei possibili candidati per un ruolo nell'area sportiva, il tutto con l'addio di Igli Tare, sempre più probabile. Il direttore sportivo albanese, infatti, dopo una sola stagione in rossonero sembrerebbe molto vicino all'addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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