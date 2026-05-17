Niente allarmismi il rischio è limitato | quello che c' è da sapere sull' Hantavirus con l' esperto

Negli ultimi tempi si parla di diversi virus, tra cui l'Hantavirus, il Norovirus e il “virus delle crociere”. Nonostante le notizie circolino, non ci sono motivi di allarme, poiché il rischio di contagio rimane limitato. Un esperto ha chiarito che non c’è motivo di preoccuparsi e che le situazioni di rischio sono poche e ben circoscritte. La diffusione di notizie sensazionalistiche ha alimentato un timore ingiustificato che non trova riscontro nei dati ufficiali.

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Hantavirus, Norovirus o il “virus delle crociere”. Purtroppo, anche se in modo del tutto ingiustificato, sta ricominciando il panico da contagio. Per fare un po' di chiarezza abbiamo intervistato il dottor Vittorio Sambri, direttore dell'Unità operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutto quello che sappiamo sull’Hantavirus e il rischio di una nuova pandemiaL’Hantavirus è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale dopo il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius,... Non siamo pronti, ancora una volta: più dell’hantavirus fanno paura i nostri governiNiente allarmismi, rassicurano gli esperti. Cittadine e cittadini possono dormire sonni tranquilli. Ma vale lo stesso per gli esecutivi? Sei anni dopo il Covid, è stato fatto tutto ciò che occorre per ... editorialedomani.it Stretto di Hormuz bloccato, voli a rischio? Niente allarmismi, ma ecco che cosa cambierà per chi viaggia quest’estate e come salvare le vacanzePrezzi raddoppiati e rotte tagliate: ad Affaritaliani l’analisi dell’economista Andrea Giuricin Mentre il blocco prolungato dello Stretto di Hormuz continua a tenere sotto scacco le catene di approvvi ... affaritaliani.it