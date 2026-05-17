Neymar strappa un foglietto all'arbitro e lo mostra alle telecamere | non doveva lasciare il campo
Durante la partita tra Santos e Coritiba, Neymar è stato sostituito per errore dall'arbitro e ha mostrato involontariamente alle telecamere un foglietto ufficiale. L'episodio ha suscitato sorpresa tra i presenti e gli spettatori, dato che il giocatore non avrebbe dovuto lasciare il campo in quella fase. Il referto arbitrale segnala che la sostituzione non era prevista, generando confusione tra gli addetti ai lavori e i tifosi. La scena ha attirato l'attenzione sui dettagli delle decisioni arbitrali durante l'incontro.
Clamoroso errore arbitrale in Santos-Coritiba: Neymar viene sostituito per sbaglio e mostra il foglietto ufficiale alle telecamere. Furia per O Ney. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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