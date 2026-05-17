Il marchio di moda Chrome Hearts ha deciso di sospendere la causa legale intentata contro Neil Young e la sua band. La disputa legale riguardava questioni di utilizzo del nome e del marchio, ma nelle ultime settimane l’azienda ha comunicato di aver ritirato ufficialmente le accuse. La causa era stata avviata alcuni mesi fa, e ora si attende un eventuale accordo tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della decisione di Chrome Hearts di abbandonare la causa.

Il brand di moda Chrome Hearts ha ritirato la causa contro Neil Young e l’omonima band che lo accompagna dal 2024, quando debuttavano al fianco del cantautore nel tour che li aveva visti protagonisti al Festival Di Glastonbury lo stesso anno Lo scorso settembre, la maison di Los Angeles, nota per i suoi capi di abbigliamento, gioielli e accessori di lusso, ha intentato una causa per violazione del marchio contro Micah Nelson, Corey McCormick, Anthony Logerfo e Spooner Oldham, i musicisti che compongono la band ed il cantautore in relazione all’uso del nome Chrome Hearts, brand attivo dalla fine degli anni Ottanta e rinomato per i capi di abbigliamento, i gioielli e gli accessori di lusso che da decenni vestono musicisti, stilisti e atleti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Neil Young, il brand di moda Chrome Hearts ha ritirato la causa contro il cantautore e la sua band

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