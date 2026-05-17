Narnese la festa amara del presidente | Tanta cattiveria mi prendo una settimana di riflessione

Dopo la partita tra Pontevecchio e Narnese, il presidente della squadra ospite ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha commentato la situazione con parole dure, parlando di cattiveria e di un momento di difficoltà. Ha annunciato che si prenderà una settimana di riflessione, senza fornire altri dettagli. Le sue parole sono state raccolte nel post-partita, nel tentativo di spiegare le emozioni provate dopo l’incontro.

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