Narnese la festa amara del presidente | Tanta cattiveria mi prendo una settimana di riflessione
Dopo la partita tra Pontevecchio e Narnese, il presidente della squadra ospite ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha commentato la situazione con parole dure, parlando di cattiveria e di un momento di difficoltà. Ha annunciato che si prenderà una settimana di riflessione, senza fornire altri dettagli. Le sue parole sono state raccolte nel post-partita, nel tentativo di spiegare le emozioni provate dopo l’incontro.
È un Paolo Garofoli dai due volti quello che si concede al nostro taccuino nel dopo partita di Pontevecchio-Narnese. Il presidente della squadra rossoblù mostra la sua gioia per l’importante vittoria ottenuta in trasferta (la prima in questo campionato, ndr) ma subito dopo si lascia andare a uno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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