NAPOLI VITTORIA CHAMPIONS

Da puntomagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Champions, la squadra ha conquistato una vittoria con il punteggio di 3-0 contro Pisa. La sconfitta precedente contro il Bologna, sebbene non abbia generato preoccupazioni tra allenatore e giocatori, ha comunque deluso i tifosi. Ora si sta lavorando per pianificare le prossime mosse e miglioramenti. La gara di oggi ha portato punti importanti in classifica, mentre l’obiettivo rimane quello di rafforzare le prestazioni in vista delle prossime sfide.

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Pisa sconfitto 0-3. Ora programmare il futuro. La sconfitta contro il Bologna, non aveva preoccupato più di tanto Conte e la squadra ma aveva lasciato molta delusione soprattutto tra i tifosi. Oggi serviva una vittoria, convincente, di squadra e così è stato, complice anche un Pisa già in vacanza. Il Napoli parte con l’ormai consolidato 3-4-2-1 con Elmas al posto dello squalificato Politano, Spinazzola e Di Lorenzo a completare gli esterni. Lobotka e McTominay centrali di centrocampo. Santos ed Elmas alle spalle di Hojliund. Difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongionro davanti a Meret che torna titolare. La partita è quella che ci si aspettava, Napoli in proiezione offensiva ed un Pisa tutto dietro la linea della palla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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