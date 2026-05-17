NAPOLI VITTORIA CHAMPIONS
Nel match di Champions, la squadra ha conquistato una vittoria con il punteggio di 3-0 contro Pisa. La sconfitta precedente contro il Bologna, sebbene non abbia generato preoccupazioni tra allenatore e giocatori, ha comunque deluso i tifosi. Ora si sta lavorando per pianificare le prossime mosse e miglioramenti. La gara di oggi ha portato punti importanti in classifica, mentre l’obiettivo rimane quello di rafforzare le prestazioni in vista delle prossime sfide.
Pisa sconfitto 0-3. Ora programmare il futuro. La sconfitta contro il Bologna, non aveva preoccupato più di tanto Conte e la squadra ma aveva lasciato molta delusione soprattutto tra i tifosi. Oggi serviva una vittoria, convincente, di squadra e così è stato, complice anche un Pisa già in vacanza. Il Napoli parte con l’ormai consolidato 3-4-2-1 con Elmas al posto dello squalificato Politano, Spinazzola e Di Lorenzo a completare gli esterni. Lobotka e McTominay centrali di centrocampo. Santos ed Elmas alle spalle di Hojliund. Difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongionro davanti a Meret che torna titolare. La partita è quella che ci si aspettava, Napoli in proiezione offensiva ed un Pisa tutto dietro la linea della palla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Il Napoli non sbaglia a Pisa: vittoria per 0-2 e qualificazione alla Champions League 2) Napoli 73 3) Milan 70 4) Roma 70 5) Como 68 6) Juventus 68 #PisaNapoli #SerieA #SerieAEnilive x.com
Champions e secondo posto sono il minimo per il Real Madrid, non certo per questo Napoli Vittoria a Pisa 3-0. De Laurentiis non perda uno come Conte: uno che non si accontenta mai, uno che non si adegua al contesto napoletano. Non dimentichiamo il mer - Facebook facebook
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