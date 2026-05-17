Napoli vince a Pisa 0-3 | blinda secondo posto e qualificazione Champions Per i nerazzurri ennesima sconfitta Pagelle

Nel pomeriggio, il Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-0 sul campo del Pisa, che aveva già conquistato la retrocessione. La squadra partenopea ha consolidato il secondo posto in classifica e la qualificazione alla Champions League. La partita si è giocata sotto il sole di Pisa, con il Napoli che ha segnato tre gol senza subire reti. Per il Pisa si tratta di un’altra sconfitta consecutiva, in una stagione che si avvia alla conclusione.

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