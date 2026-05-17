Napoli vince a Pisa 0-3 | blinda secondo posto e qualificazione Champions Per i nerazzurri ennesima sconfitta Pagelle
Nel pomeriggio, il Napoli ha ottenuto una vittoria per 3-0 sul campo del Pisa, che aveva già conquistato la retrocessione. La squadra partenopea ha consolidato il secondo posto in classifica e la qualificazione alla Champions League. La partita si è giocata sotto il sole di Pisa, con il Napoli che ha segnato tre gol senza subire reti. Per il Pisa si tratta di un’altra sconfitta consecutiva, in una stagione che si avvia alla conclusione.
Una partita senza storia, comandata dagli uomini di Conte, in vantaggio già al 21' grazie a McTominay, bravo a battere il portiere con un destro preciso dal limite su sponda di Hoijlund. Il Napoli sfiora il raddoppio con Alison Santos, ma poi lo segna al 27' con un colpo di testa di Rrahmani su calcio d’angolo. Pisa pericoloso solo con Moreo. E nella ripresa gara controllata dal Napoli senza problemi e tris finale al 92' con Hoijlund. PISA (3-5-2): Semper 5.5; Calabresi 5, Caracciolo 5, Canestrelli 5.5 (25' st Touré 6); Leris 6 (25' st Vural 6), Aebischer 6, Hojholt 6, Akinsanmiro 5.5 (16' st Piccinini), Angori 5.5; Stojilkovic 5.5 (15' st Meister 6), Moreo 6. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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