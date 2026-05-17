NAPOLI-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26
Nel match tra Napoli e Atalanta terminato con il risultato di 3-1, sono stati segnati quattro gol complessivi. Neres ha realizzato una doppietta e ha contribuito alla vittoria della squadra di casa, mentre Lang ha segnato il gol dell'Atalanta. Le azioni più significative della partita sono state riproposte in un video disponibile su YouTube. L'incontro è parte della stagione di calcio 202526 di Serie A.
Rivivi le azioni più belle della partita tra Napoli e Atalanta, terminata 3-1 grazie ai gol di Neres (doppietta), Lang e.Guarda questo video su Youtube Robert Lewandowski dice al Barcellona: “È ora di andare avanti”. ma dice “La Catalogna è il mio posto sulla terra” Quanti manager ad interim hanno vinto trofei importanti? Ecco la lista a cui Calum McFarlane, capo del Chelsea, sta cercando di unirsi © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez . 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Lecce-Atalanta 0-3: gol e highlights | Serie A
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