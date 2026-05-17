NAPOLI-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025 26

Nel match tra Napoli e Atalanta terminato con il risultato di 3-1, sono stati segnati quattro gol complessivi. Neres ha realizzato una doppietta e ha contribuito alla vittoria della squadra di casa, mentre Lang ha segnato il gol dell'Atalanta. Le azioni più significative della partita sono state riproposte in un video disponibile su YouTube. L'incontro è parte della stagione di calcio 202526 di Serie A.

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Rivivi le azioni più belle della partita tra Napoli e Atalanta, terminata 3-1 grazie ai gol di Neres (doppietta), Lang e.Guarda questo video su Youtube Robert Lewandowski dice al Barcellona: “È ora di andare avanti”. ma dice “La Catalogna è il mio posto sulla terra” Quanti manager ad interim hanno vinto trofei importanti? Ecco la lista a cui Calum McFarlane, capo del Chelsea, sta cercando di unirsi © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez . 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lecce-Atalanta 0-3: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento SASSUOLO-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Sassuolo e Napoli, terminata 0-2 grazie alle reti di McTominay e De. LAZIO-VERONA 4-0 | HIGHLIGHT ESTESI | SERIE A 2025/26Rivivi le azioni più belle della partita tra Lazio e Verona, terminata 4-0 grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni,. SERIA A PENULTIMATE MATCHWEEK PREDICTIONS: Como 3-1 Parma Genoa 0-1 Milan Juventus 2-0 Fiorentina Pisa 1-3 Napoli Roma 2-1 Lazio Inter 4-0 Verona Atalanta 1-0 Bologna Cagliari 0-2 Torino Sassuolo 1-2 Lecce Udinese 0-2 Cremonese x.com Napoli lost, Como lost, Roma ties with Atalanta. Dream results for us. Cmon boys finish the job tomorrow and get the 3 points reddit Atalanta-Napoli 2-1, la riprendono Pasalic e Samardzic: ora la Roma può agganciare ConteGiovedì si era già capito: i miglioramenti di Scott McTominay andavano già a rilento. Troppo a rilento per poterlo immaginare in campo oggi con l'Atalanta. Le speranze di poterlo avere almeno in ... ilmattino.it Atalanta-Napoli 2-1, risultato finale della partita di Serie A: gol decisivi di Pasalic e SamardzicAtalanta-Napoli di Serie A 2-1: il risultato finale, gol di Beukema per il Napoli, Pasalic e Samardzic per l'Atalanta. Gli highlights, la cronaca e il tabellino. Il tabellino di Atalanta-Napoli 2-1 ... fanpage.it