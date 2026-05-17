Il Napoli ha conquistato con una vittoria per 3-0 sul campo di Pisa la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Le reti decisive sono state segnate da McTominay, Rrahmani e Hojlund, permettendo agli azzurri di chiudere la 37ª giornata di campionato con un risultato che garantisce il passaggio alla massima competizione europea. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nel punteggio, confermando il successo della squadra in questa fase della stagione.

Decidono le reti di McTominay, Rrahmani e Hojlund e gli azzurri si assicurano la massima competizione europea PISA - Il Napoli passa 3-0 a Pisa nel match valido per la 37esima giornata di campionato e chiude i conti per la qualificazione in Champions League. Succede tutto nel primo tempo all'Arena Garibaldi con le reti di McTominay (21') e Rrahmani (27') che mettono in ghiaccio il risultato. Nel finale Hojlund (92') torna al gol dopo due mesi e completa il tris dei partenopei. La squadra di Conte resta al secondo posto con 73 punti, a +5 sul Como quinto e - dunque - aritmeticamente in Champions con una giornata d'anticipo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli aritmeticamente in Champions, vittoria per 3-0 a Pisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Como in Europa, è storia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Serie A, Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in B: decisiva la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena

Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in Serie B: la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena condanna i due club alla matematicaCalciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione.

SI SBLOCCA SOLO IL NAPOLI! 2-0 a Pisa firmato da McTominay e Rrhamani: la squadra di Antonio Conte in questo momento sarebbe qualificata alla prossima Champions League ed aritmeticamente da seconda #PisaNapoli x.com

SERIE A - La classifica provvisoria: Napoli aritmeticamente in Champions, Milan e Roma a -3 dagli azzurri, Como e Juventus a -5Si conclude il mezzogiorno di fuoco con le vittorie di Napoli, Milan, Roma e Como, mentre cade la Juventus in casa contro la Fiorentina. Il Napoli è già certo della Champions League, ma non del second ... napolimagazine.com

Napoli in Champions per la 10ª volta! Il club: Ci aspettano ancora tantissime notti magicheIl Napoli centra l'obiettivo Champions League per il secondo anno consecutivo e il club azzurro festeggia con un post sul proprio account ufficiale X ... tuttonapoli.net