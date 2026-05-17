Napoli aritmeticamente in Champions vittoria per 3-0 a Pisa

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha conquistato con una vittoria per 3-0 sul campo di Pisa la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Le reti decisive sono state segnate da McTominay, Rrahmani e Hojlund, permettendo agli azzurri di chiudere la 37ª giornata di campionato con un risultato che garantisce il passaggio alla massima competizione europea. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nel punteggio, confermando il successo della squadra in questa fase della stagione.

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Decidono le reti di McTominay, Rrahmani e Hojlund e gli azzurri si assicurano la massima competizione europea PISA - Il Napoli passa 3-0 a Pisa nel match valido per la 37esima giornata di campionato e chiude i conti per la qualificazione in Champions League. Succede tutto nel primo tempo all'Arena Garibaldi con le reti di McTominay (21') e Rrahmani (27') che mettono in ghiaccio il risultato. Nel finale Hojlund (92') torna al gol dopo due mesi e completa il tris dei partenopei. La squadra di Conte resta al secondo posto con 73 punti, a +5 sul Como quinto e - dunque - aritmeticamente in Champions con una giornata d'anticipo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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