Muxar Raffadali sul tetto della provincia | trionfo under 16 e festa grande per gli under 15

La squadra giovanile della Muxar Raffadali ha ottenuto risultati importanti durante l'ultima domenica. Gli under 16 hanno conquistato la prima posizione nella classifica provinciale, mentre gli under 15, nati nel 2016, hanno vinto la finale, portando a casa una vittoria che ha fatto festa tra i giovani atleti e i loro allenatori. Questi eventi rappresentano un momento di grande soddisfazione per il settore giovanile della società calcistica.

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