Muxar Raffadali sul tetto della provincia | trionfo under 16 e festa grande per gli under 15
La squadra giovanile della Muxar Raffadali ha ottenuto risultati importanti durante l'ultima domenica. Gli under 16 hanno conquistato la prima posizione nella classifica provinciale, mentre gli under 15, nati nel 2016, hanno vinto la finale, portando a casa una vittoria che ha fatto festa tra i giovani atleti e i loro allenatori. Questi eventi rappresentano un momento di grande soddisfazione per il settore giovanile della società calcistica.
Il calcio giovanile della Muxar Raffadali vive una domenica da incorniciare, culminata con le prestazioni degli inder 16 e la vittoria dei piccoli del 2016 in finale. A suggellare questo momento di grazia sono le parole del presidente, Giuseppe Ferro, che ha voluto sottolineare l'anima del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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