Muharemovic all’Inter arriva l’annuncio | Operazione top
L'arrivo di Muharemovic all'Inter è stato annunciato ufficialmente, con il giocatore che si trasferisce dal Sassuolo. Il difensore bosniaco, già noto per le sue prestazioni in questa stagione di Serie A, ha ricevuto l’approvazione di Edin Dzeko, ex attaccante nerazzurro e capitano della nazionale bosniaca. Muharemovic, che ha passato anche un periodo alla Juventus, si unisce alla rosa dell’Inter con un’operazione considerata di rilievo. La sua esperienza e le recenti performance lo rendono un nuovo elemento per la squadra.
Il difensore bosniaco ex Juve è stato una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno Per Muharemovic all’Inter arriva l’importante ‘benedizione’ di Edin Dzeko, ex bomber nerazzurro ma anche capitano di quella Bosnia dove ormai gioca stabilmente il difensore di proprietà del Sassuolo. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it “ Sarebbe un’operazione top, sia per l’Inter che per il giocatore – ha dichiarato Dzeko, fresco di promozione in Bundesliga con lo Schalke 04, a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Conosco molto bene Tarik, è pronto per il grande salto”. Come rivelato da Calciomercato.it, dopo quello con il classe 2003 i nerazzurri hanno raggiunto un accordo di massima pure con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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