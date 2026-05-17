Muharemovic all’Inter arriva l’annuncio | Operazione top

L'arrivo di Muharemovic all'Inter è stato annunciato ufficialmente, con il giocatore che si trasferisce dal Sassuolo. Il difensore bosniaco, già noto per le sue prestazioni in questa stagione di Serie A, ha ricevuto l’approvazione di Edin Dzeko, ex attaccante nerazzurro e capitano della nazionale bosniaca. Muharemovic, che ha passato anche un periodo alla Juventus, si unisce alla rosa dell’Inter con un’operazione considerata di rilievo. La sua esperienza e le recenti performance lo rendono un nuovo elemento per la squadra.

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