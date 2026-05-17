Motta Tudor e Spalletti | tre allenatori e lo stesso problema per la Juve La squadra regge davvero la pressione? – VIDEO

Negli ultimi mesi, la Juventus ha cambiato diversi allenatori, passando da Thiago Motta a Tudor e poi a Spalletti. Nonostante le rotazioni sulla panchina, la squadra sembra avere difficoltà a superare alcune tensioni interne e momenti di crisi. La continuità dei risultati non si è vista, e le prestazioni in campo continuano a sollevare domande sulla capacità del gruppo di reggere la pressione. La questione resta aperta e ancora da chiarire per i prossimi incontri.

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