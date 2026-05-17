Motta Tudor e Spalletti | tre allenatori e lo stesso problema per la Juve La squadra regge davvero la pressione? – VIDEO

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, la Juventus ha cambiato diversi allenatori, passando da Thiago Motta a Tudor e poi a Spalletti. Nonostante le rotazioni sulla panchina, la squadra sembra avere difficoltà a superare alcune tensioni interne e momenti di crisi. La continuità dei risultati non si è vista, e le prestazioni in campo continuano a sollevare domande sulla capacità del gruppo di reggere la pressione. La questione resta aperta e ancora da chiarire per i prossimi incontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Chiara Aleati Juve, da Thiago Motta a Tudor fino a Spalletti: cambiano gli allenatori, ma il blocco mentale sembra rimanere lì. L’analisi sul momento dei bianconeri. La Juve ha cambiato guida tecnica, idee, metodi e linguaggi. Prima Thiago Motta, sollevato dall’incarico il 23 marzo 2025; poi Igor Tudor, capace di centrare la Champions all’ultima giornata vincendo 3-2 a Venezia; infine Luciano Spalletti, arrivato ufficialmente il 30 ottobre 2025. Eppure, il tema sollevato da Chiara Aleati nel format “Ma che partita hai visto?” su Juventus News 24 resta bruciante: cambiano gli allenatori, ma il blocco mentale sembra rimanere lì. Il punto non è soltanto tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

motta tudor e spalletti tre allenatori e lo stesso problema per la juve la squadra regge davvero la pressione 8211 video
© Juventusnews24.com - Motta, Tudor e Spalletti: tre allenatori e lo stesso problema per la Juve. La squadra regge davvero la pressione? – VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tre allenatori, stessa Juve: Motta, Tudor, Spalletti… cosa non funziona

Video Tre allenatori, stessa Juve: Motta, Tudor, Spalletti… cosa non funziona?

Sullo stesso argomento

Juve Verona, come è cambiata la squadra rispetto all’andata con Spalletti e cosa non funzionò davvero per Tudor. Lo specchio del presente!di Paolo RossiJuve Verona, le differenze tra la squadra di Igor Tudor e quella di Luciano Spalletti e cosa non funzionò all’andata per i bianconeri...

Juve Genoa 2-0: ma davvero Spalletti non capisce la Juve? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossidi Paolo Rossi Juve Genoa: i dubbi di Spalletti, il tecnico analizza le complessità tattiche emerse dopo la preziosa e solida vittoria casalinga La...

motta tudor e spallettiJuventus, le responsabilità dell'eventuale flop Champions League sono di tutti: Spalletti rischia di riportare il club indietro di molti anniL'analisi di Sandro Sabatini sulla clamorosa sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina ... msn.com

Juventus e Luciano Spalletti insieme a prescindere dalla qualificazione in Champions League?La Juve e Spalletti, salvo ripensamenti, continueranno il percorso insieme, anche senza qualificazione alla prossima Champions League. Che fine ha fatto la società che legava il futuro del suo ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web