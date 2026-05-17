Motta Tudor e Spalletti | tre allenatori e lo stesso problema per la Juve La squadra regge davvero la pressione? – VIDEO
Negli ultimi mesi, la Juventus ha cambiato diversi allenatori, passando da Thiago Motta a Tudor e poi a Spalletti. Nonostante le rotazioni sulla panchina, la squadra sembra avere difficoltà a superare alcune tensioni interne e momenti di crisi. La continuità dei risultati non si è vista, e le prestazioni in campo continuano a sollevare domande sulla capacità del gruppo di reggere la pressione. La questione resta aperta e ancora da chiarire per i prossimi incontri.
di Chiara Aleati Juve, da Thiago Motta a Tudor fino a Spalletti: cambiano gli allenatori, ma il blocco mentale sembra rimanere lì. L’analisi sul momento dei bianconeri. La Juve ha cambiato guida tecnica, idee, metodi e linguaggi. Prima Thiago Motta, sollevato dall’incarico il 23 marzo 2025; poi Igor Tudor, capace di centrare la Champions all’ultima giornata vincendo 3-2 a Venezia; infine Luciano Spalletti, arrivato ufficialmente il 30 ottobre 2025. Eppure, il tema sollevato da Chiara Aleati nel format “Ma che partita hai visto?” su Juventus News 24 resta bruciante: cambiano gli allenatori, ma il blocco mentale sembra rimanere lì. Il punto non è soltanto tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tre allenatori, stessa Juve: Motta, Tudor, Spalletti… cosa non funziona
Sullo stesso argomento
Juve Verona, come è cambiata la squadra rispetto all’andata con Spalletti e cosa non funzionò davvero per Tudor. Lo specchio del presente!di Paolo RossiJuve Verona, le differenze tra la squadra di Igor Tudor e quella di Luciano Spalletti e cosa non funzionò all’andata per i bianconeri...
Juve Genoa 2-0: ma davvero Spalletti non capisce la Juve? | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossidi Paolo Rossi Juve Genoa: i dubbi di Spalletti, il tecnico analizza le complessità tattiche emerse dopo la preziosa e solida vittoria casalinga La...
Motta non era un allenatore adatto alla juve Tudor seppur con le sue dinamiche aveva chiesto le stesse cose di spalletti Il mister di certaldo ha ereditato una rosa costruita sulle macerie dei danno di un mezzo allenatore come motta e sulle richieste non esaudi x.com
Questa è la peggior stagione di Conte in Serie A, anche se dovesse vincerle tutte. Ecco 5 curiosità sugli allenatori del nostro campionato! Spalletti viaggia a 2 punti a partita con la Juventus: meglio di Allegri, Motta e Tudor. Hanno fatto meglio solo Pirlo e Sarri, - Facebook facebook
Spalletti ha perso la UCL una volta nella sua carriera dal 2004 reddit
Juventus, le responsabilità dell'eventuale flop Champions League sono di tutti: Spalletti rischia di riportare il club indietro di molti anniL'analisi di Sandro Sabatini sulla clamorosa sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina ... msn.com
Juventus e Luciano Spalletti insieme a prescindere dalla qualificazione in Champions League?La Juve e Spalletti, salvo ripensamenti, continueranno il percorso insieme, anche senza qualificazione alla prossima Champions League. Che fine ha fatto la società che legava il futuro del suo ... tuttomercatoweb.com