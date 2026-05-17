MotoGP vince Di Giannantonio | Benzecchi limita i danni
Durante il Gran Premio di Catalogna 2026, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la vittoria in una corsa caratterizzata da due interruzioni con bandiere rosse. La gara si è svolta su un circuito con condizioni climatiche variabili, e la pioggia ha influito sulle strategie dei piloti. Benzecchi ha concluso la gara in una posizione che ha permesso di limitare i danni rispetto alle difficoltà incontrate durante la corsa. La competizione ha visto vari cambi di posizione e momenti di tensione tra i concorrenti.
Fabio Di Giannantonio conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 al termine di una gara segnata da due bandiere rosse. Marco Bezzecchi difende la leadership iridata. Il Gran Premio del Montmelò si trasforma in una gara a eliminazione, frammentata da due bandiere rosse che hanno ridotto la distanza a soli 12 giri. Alla successiva ripartenza, un errore in staccata di Johann Zarco innesca una carambola che travolge Luca Marini e Francesco Bagnaia, obbligando i commissari a fermare nuovamente la corsa. Anche il pilota Honda finisce al centro medico, solo tanta paura ma le sue condizioni non sono critiche. Nel terzo e decisivo via, la gara si infiamma. 🔗 Leggi su Sportface.it
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