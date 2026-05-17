MotoGP vince Di Giannantonio | Benzecchi limita i danni

Durante il Gran Premio di Catalogna 2026, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la vittoria in una corsa caratterizzata da due interruzioni con bandiere rosse. La gara si è svolta su un circuito con condizioni climatiche variabili, e la pioggia ha influito sulle strategie dei piloti. Benzecchi ha concluso la gara in una posizione che ha permesso di limitare i danni rispetto alle difficoltà incontrate durante la corsa. La competizione ha visto vari cambi di posizione e momenti di tensione tra i concorrenti.

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