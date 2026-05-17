MotoGp oggi il Gran Premio di Barcellona – Diretta

Oggi si corre il Gran Premio di Barcellona, settima prova della stagione di MotoGP, sul circuito di Montmelò in Catalogna. La gara si svolge questa domenica 17 maggio e sarà visibile in diretta televisiva e streaming. I piloti scenderanno in pista per le qualifiche e la corsa, con molti di loro pronti a sfidarsi su un tracciato che richiede velocità e controllo. La manifestazione coinvolge diverse case motociclistiche e si svolge sotto le luci di un evento che attira appassionati da tutto il mondo.

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