MotoGP Joan Mir il migliore del warm-up in Catalogna Bene Bezzecchi Bagnaia e Martin fuori dalla top-10
Nel warm-up del Gran Premio di Catalogna, ultimo turno prima della gara di MotoGP, i piloti hanno approfittato dei 10 minuti a disposizione per provare diverse soluzioni tecniche sulle moto. Sul circuito di Montmeló, Joan Mir si è distinto come il più veloce, mentre altri piloti come Bezzecchi, Bagnaia e Martin non sono riusciti a entrare nella top-10. L’allenamento ha visto quindi una certa varietà nei tempi e nelle strategie adottate dai partecipanti.
Archiviato il warm-up del GP di Catalogna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, piloti e squadre hanno sfruttato i 10 minuti dell’ultimo turno prima della gara odierna per testare alcune soluzioni tecniche sulle rispettive moto. A svettare è stata la Honda dello spagnolo Joan Mir. L’iberico ha fermato il cronometro sull’ 1’39”624, precedendo di 0”104 la Yamaha del francese Fabio Quartararo e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0”151). Il leader del campionato, apparso poco brillante nella Sprint e nelle qualifiche di ieri, è andato alla ricerca delle giuste sensazioni e potrebbe averle finalmente trovate. Certo, la partenza dalla quarta fila (via alle ore 14:00) non rappresenta un dettaglio favorevole, ma qualora il passo gara dovesse confermarsi competitivo, l’ipotesi di una rimonta diventerebbe concreta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Citazioni dal manager di Joan Mir. reddit
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