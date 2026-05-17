Nel warm-up del Gran Premio di Catalogna, ultimo turno prima della gara di MotoGP, i piloti hanno approfittato dei 10 minuti a disposizione per provare diverse soluzioni tecniche sulle moto. Sul circuito di Montmeló, Joan Mir si è distinto come il più veloce, mentre altri piloti come Bezzecchi, Bagnaia e Martin non sono riusciti a entrare nella top-10. L’allenamento ha visto quindi una certa varietà nei tempi e nelle strategie adottate dai partecipanti.

Archiviato il warm-up del GP di Catalogna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, piloti e squadre hanno sfruttato i 10 minuti dell’ultimo turno prima della gara odierna per testare alcune soluzioni tecniche sulle rispettive moto. A svettare è stata la Honda dello spagnolo Joan Mir. L’iberico ha fermato il cronometro sull’ 1’39”624, precedendo di 0”104 la Yamaha del francese Fabio Quartararo e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0”151). Il leader del campionato, apparso poco brillante nella Sprint e nelle qualifiche di ieri, è andato alla ricerca delle giuste sensazioni e potrebbe averle finalmente trovate. Certo, la partenza dalla quarta fila (via alle ore 14:00) non rappresenta un dettaglio favorevole, ma qualora il passo gara dovesse confermarsi competitivo, l’ipotesi di una rimonta diventerebbe concreta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Joan Mir il migliore del warm-up in Catalogna. Bene Bezzecchi, Bagnaia e Martin fuori dalla top-10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

MotoGP, fratelli Marquez svettano nel warm-up a Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, Bagnaia fuori dalla top-10Splende il sole a Jerez de la Frontera (Spagna), dopo la giornata un po’ pazza di ieri per l’arrivo di Giove Pluvio a scompaginare le carte nella...

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17.

#CatalanGP #MotoGP Joan Mir in vetta alla FP2 MotoGP a Barcellona. Alle sue spalle la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Top 5 completata dall'Aprilia di Jorge Martin e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. 5 marchi diversi n x.com

Citazioni dal manager di Joan Mir. reddit

MotoGP, Joan Mir il migliore del warm-up in Catalogna. Bene Bezzecchi, Bagnaia e Martin fuori dalla top-10Archiviato il warm-up del GP di Catalogna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló, piloti e squadre hanno sfruttato i 10 ... oasport.it

MotoGP, mercato piloti 2027: Bastianini verso Trackhouse, Mir andrà in GresiniLe ultime caselle della MotoGP 2027 stanno per andare a posto dopo gli incontri e le strette di mano del weekend di Barcellona. Joan Mir correrà con il team Gresini. Il campione del mondo spagnolo rit ... sport.sky.it