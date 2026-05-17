MotoGp in Catalogna la spunta Di Giannantonio tra gli incidenti

La tappa di MotoGp in Catalogna si è conclusa con diversi momenti intensi. Durante la gara, si sono verificati vari incidenti, tra cui quello che ha coinvolto Alex Marquez e Zarco, entrambi trasportati in ospedale dopo aver subito ferite. Tra i piloti in pista, a prevalere è stato Di Giannantonio, che ha conquistato la vittoria. La corsa si è svolta sul circuito di Montmelò, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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La MotoGp ha fatto tappa in Catalogna. Al Montmelò succede di tutto. Alex Marquez e Zarco, in seguito ad un incidente, hanno bisogno di cure ospedaliere. Il gran premio ha subito due interruzioni. Diggia ha potuto festeggiare, ma solo dopo aver avuto notizie degli infortunati in ospedale. MotoGp, al Montmelò accade di tutto. Fabio Di Giannantonio ottiene la seconda vittoria in carriera, a quasi tre anni dalla prima, in Qatar 2023. E’ un successo meritato. Tuttavia l’ha ottenuto in una cornice quasi drammatica, dati i terribili due incidenti verificatisi durante la corsa. La gara ha avuto bisogno addirittura di tre partenze. Lo stesso Diggia, reduce dalla peggior qualifica dell’anno, è rimasto coinvolto nel primo incidente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - MotoGp, in Catalogna la spunta Di Giannantonio tra gli incidenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GP BARCELLONA ASSURDO: tra incidenti shock e penalità, la spunta Diggia! Sullo stesso argomento Di Giannantonio trionfa nel caotico GP Catalogna di MotoGP: successo dell’italiano tra incidenti e ripartenzeFabio Di Giannantonio vince un GP della Catalogna folle, segnato da incidenti, bandiere rosse e ripartenze. MotoGp Catalogna: Di Giannantonio la spunta dopo due ripartenze e vince a BarcellonaBarcellona (Spagna) 17 maggio 2026 – Più che una gara è sembrata una maratona, mista a una gara a eliminazione. Di Giannantonio conquista il GP di Catalogna dopo due bandiere rosse e una gara caotica. A Barcellona il pilota Ducati precede Mir e Aldeguer, mentre Bezzecchi resta leader del Mondiale grazie alla caduta di Martin. #Motogp x.com GP di Catalogna 2026: Discussione dopo la gara sprint di MotoGP reddit MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche BezzecchiL'ordine d'arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di ... oasport.it Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP: pesanti penalità dopo la gara in CatalognaLa pesanti penalità inflitte dai Commissari FIM a Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller e Alex Rins al termine del GP della ... fanpage.it