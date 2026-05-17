MotoGP GP Catalunya 2026 | caos Marquez out vince DiGia?

Domenica movimentata sul Circuit de Barcelona-Catalunya durante il Gran Premio di Catalunya 2026 di MotoGP. La corsa è stata interrotta due volte con bandiere rosse, portando alla vittoria di Fabio Di Giannantonio. Durante l'evento, sono avvenute due cadute spettacolari che hanno coinvolto Alex Márquez e Johann Zarco, entrambi trasportati in ospedale. La gara si è conclusa con Di Giannantonio al primo posto, mentre Marc Marquez è stato costretto a uscire a causa di problemi fisici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una domenica di caos sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio dopo una gara interrotta due volte da bandiere rosse, ma il vero racconto del weekend sono le due cadute spaventose che hanno mandato all’ospedale Alex Márquez e Johann Zarco. Sul podio del pilota della VR46 Ducati sale a sorpresa Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) partito quindicesimo, terzo Francesco Bagnaia. Catalunya doveva decidere il duello Bezzecchi-Martín, finisce invece per riscrivere tutta la classifica. Il caos del weekend. Si era partiti con Alex Márquez vincitore della Sprint del sabato per appena 0,041 secondi su Pedro Acosta — il margine più stretto mai registrato in una Sprint MotoGP. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - MotoGP GP Catalunya 2026: caos, Marquez out, vince DiGia? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHAOS in Catalunya Marquez and Zarco updates! Sullo stesso argomento MotoGP, GP Spagna 2026: vince Alex Marquez, Marc cade?Jerez è il circuito di casa per Marc Marquez e tutti se lo aspettavano protagonista. Leggi anche: MotoGP, GP Catalunya 2026: Aprilia decide il Mondiale? Il GP della Catalunya della MotoGP LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #CatalanGP x.com 2026 GP di Catalogna: Gara MotoGP, Gara Moto2 & Discussione Post Gara Moto3, Dopo la Bandiera & Conferenza Stampa sulla Gara reddit Cambia la classifica del GP Barcellona di MotoGP: pesanti penalità dopo la gara in CatalognaLa pesanti penalità inflitte dai Commissari FIM a Joan Mir, Raul Fernandez, Ai Ogura, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller e Alex Rins al termine del GP della ... fanpage.it DIRETTA MOTOGP | Vince Di Giannantonio, su Mir e Aldeguer! GP Catalogna 2026 Barcellona (domenica 17 maggio)Diretta MotoGp streaming gara GP Catalogna 2026 Barcellona live video tv, orario: cronaca, ordine d’arrivo e vincitore (oggi domenica 17 maggio) ... ilsussidiario.net