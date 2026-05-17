MotoGP GP Catalogna 2026 Acosta e Di Giannatonio provano a riaprire il Mondiale Bezzecchi e Martin cercano il riscatto

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si terrà domenica 17 maggio alle ore 14:00, segnando la sesta tappa del Campionato del Mondo 2026. La gara segue la Sprint di ieri, vinta da Alex Marquez davanti a Pedro Acosta. Acosta e Di Giannantonio tenteranno di riaprire la corsa al titolo, mentre Bezzecchi e Martin mirano a un risultato positivo per migliorare la loro posizione in classifica. La competizione si annuncia aperta e ricca di emozioni.

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