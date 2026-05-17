MotoGP GP Catalogna 2026 Acosta e Di Giannatonio provano a riaprire il Mondiale Bezzecchi e Martin cercano il riscatto

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si terrà domenica 17 maggio alle ore 14:00, segnando la sesta tappa del Campionato del Mondo 2026. La gara segue la Sprint di ieri, vinta da Alex Marquez davanti a Pedro Acosta. Acosta e Di Giannantonio tenteranno di riaprire la corsa al titolo, mentre Bezzecchi e Martin mirano a un risultato positivo per migliorare la loro posizione in classifica. La competizione si annuncia aperta e ricca di emozioni.

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Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP prenderà il via alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. La sesta prova del Motomondiale 2026 si annuncia scoppiettante dopo la Sprint disputatasi nella giornata di ieri, conclusa con il successo di Alex Marquez ai danni di Pedro Acosta. Il primo conferma di esaltarsi quando corre in Spagna, il secondo proprio non riesce a scrollarsi di dosso la scomoda etichetta di “piazzatissimo”. Ovviamente, oggi, Acosta tenterà di spezzare quella che appare un’autentica maledizione. Si parla di un pilota che, nei GP propriamente detti, vanta 12 podi, equamente divisi fra secondi e terzi posti! Riuscirà El Tiburon de Mazarron, forte della partenza dalla pole position, a sfatare il tabù? La lista di chi avanzerà obiezioni in merito è lunga ed è capitanata da chi, in seno a Ducati, prova a fare la voce grossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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