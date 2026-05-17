MotoGp Di Giannantonio vince una gara pazza in Catalogna | Acosta giù all’ultimo giro Bezzecchi 6° rimane al comando | Ordine d’arrivo e classifica

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGp, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria su una Ducati del Team VR46, con Valentino Rossi presente in tribuna. Durante la gara, l’ultimo giro ha visto un sorpasso decisivo di Acosta, che è caduto poco prima della bandiera a scacchi. Bezzecchi si è mantenuto in sesta posizione e ha mantenuto il comando della classifica generale, mentre l’ordine di arrivo ha visto altri piloti completare il podio.

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Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp, su una Ducati del Team VR46 proprio con Valentino Rossi oggi presente ai box. È la sua seconda vittoria in carriera. Il pilota romano con una gara in rimonta ha approfittato della caduta di Acosta all’ultimo giro (primo per tutta la gara) e ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su un’altra Ducati del Team Gresini. È stata una gara sfortunata, con due brutti incidenti e due bandiere rosse. Quarto posto per il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e all’Apilia di Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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