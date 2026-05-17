MotoGp Di Giannantonio vince una gara pazza in Catalogna | Acosta giù all’ultimo giro Bezzecchi 6° rimane al comando | Ordine d’arrivo e classifica
Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGp, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria su una Ducati del Team VR46, con Valentino Rossi presente in tribuna. Durante la gara, l’ultimo giro ha visto un sorpasso decisivo di Acosta, che è caduto poco prima della bandiera a scacchi. Bezzecchi si è mantenuto in sesta posizione e ha mantenuto il comando della classifica generale, mentre l’ordine di arrivo ha visto altri piloti completare il podio.
Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp, su una Ducati del Team VR46 proprio con Valentino Rossi oggi presente ai box. È la sua seconda vittoria in carriera. Il pilota romano con una gara in rimonta ha approfittato della caduta di Acosta all’ultimo giro (primo per tutta la gara) e ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su un’altra Ducati del Team Gresini. È stata una gara sfortunata, con due brutti incidenti e due bandiere rosse. Quarto posto per il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e all’Apilia di Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
MotoGP, GP Brasile, Fabio Di Giannantonio (VR46) in pole: il giro decisivo delle qualifiche
Sullo stesso argomento
MotoGp, Alex Marquez vince la sprint in Catalogna: 3° Di Giannantonio. Bezzecchi 9° (ma rimane leader del Mondiale) | Ordine d’arrivo e classificaAlex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna, a Barcellona, sesta tappa del mondiale di MotoGp.
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: Fabio Di Giannantonio vince, Marco Bezzecchi allunga nel Mondiale!Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata...
#MotoGP, Di Giannantonio eroico al Montmelò: vince dopo la caduta e riapre il Mondiale! x.com
Fabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su Ducati del team Gresini. Se - Facebook facebook
MotoGp: Fabio Di Giannantonio vince in Catalogna, sesto BezzecchiFabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Hond ... ansa.it
MotoGp: caos gp Catalogna, alla fine vince Di GiannantonioFabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Hond ... ansa.it
MotoGP | Gp Le Mans Prove Libere 1: Marini al Top, Di Giannantonio è secondo reddit