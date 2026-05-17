MotoGp Di Giannantonio vince una gara pazza in Catalogna | Acosta giù all’ultimo giro Bezzecchi 6° rimane al comando | Ordine d’arrivo e classifica

Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGp, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la vittoria su una Ducati del Team VR46, con Valentino Rossi presente in tribuna. Durante la gara, l’ultimo giro ha visto un sorpasso decisivo di Acosta, che è caduto poco prima della bandiera a scacchi. Bezzecchi si è mantenuto in sesta posizione e ha mantenuto il comando della classifica generale, mentre l’ordine di arrivo ha visto altri piloti completare il podio.

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