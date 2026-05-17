MotoGP Catalogna | orari e dove vedere le gare in diretta e differita

Le gare di MotoGP in Catalogna sono in programma con orari specifici e vengono trasmesse sia in diretta che in differita su TV8. Le gare in differita su questa rete iniziano in determinati orari, che vengono comunicati in anticipo. La scarsa aderenza dell'asfalto sul circuito potrebbe portare a scelte diverse da parte dei piloti riguardo alle gomme, influenzando così l’andamento delle corse. Le condizioni della pista sono uno degli aspetti analizzati prima delle competizioni.

? Punti chiave A che ora iniziano le gare su TV8 in differita?. Come influenzerà la scarsa aderenza dell'asfalto la scelta delle gomme?. Chi potrà sfidare i fratelli Marquez sul tracciato di Barcellona?. Dove si può seguire la diretta integrale senza abbonamento Sky?.? In Breve Warm-up MotoGP ore 09:40, Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e gara ore 14:00.. Differita TV8 prevede Moto3 alle 15:15, Moto2 e MotoGP alle 20:30.. Dirette streaming disponibili su piattaforme SkyGO e NOW per utenti abbonati.. Vincitori 2025: Alex Marquez, Daniel Holgado in Moto2 e Angel Piqueras in Moto3.. Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP prevede l’inizio della gara principale alle ore 14:00 di questa domenica 17 maggio, con un programma che coinvolgerà i fan fin dalle prime ore del mattino presso il circuito spagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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MotoGP, GP Spagna: gli highlights della gara a Jerez

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