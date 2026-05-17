Durante il Gran Premio di Catalogna, le valutazioni dei piloti riflettono le loro performance in pista. Tra i protagonisti, spicca il rendimento impeccabile di uno dei piloti italiani, valutato con un 9. Al contrario, alcuni piloti sono stati giudicati meno efficaci a causa di decisioni rischiose o errori, ricevendo un 4. Un incidente sfortunato ha coinvolto un altro pilota, che ha ottenuto un 8, con il giudizio che sottolinea la sua determinazione nonostante la sfortuna.

ipromossi e bocciati della quinta gara della stagione MotoGP, il GP di Catalogna a Montmeló vinto da Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ad Aldeguer e Bagnaia (promosso terzo per la penalizzazione di Mir) dopo i terribili incidenti capitati ad Alex Marquez e Zarco. Eleggere il migliore in una gara con due brutti incidenti, altrettante bandiere rosse e dei piloti finiti in ospedale non è facile, ma Diggia nel GP diventato Sprint alla terza partenza è impeccabile. Miracolato nel pauroso incidente del primo GP, colpito dalla ruota di Alex Marquez, vince con i lividi e fa un click forse decisivo per cullare aspirazioni iridate. La Ducati, per ora, deve affidarsi a lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP Catalogna, le pagelle: Diggia impeccabile, 9. Ogura e Fernandez imprudenti: doppio 4

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