MotoGP caos in Catalogna | guasto di Acosta causa lo schianto di Marquez
In occasione della gara di MotoGP in Catalogna, un guasto meccanico ha coinvolto il pilota, causando una caduta che ha coinvolto anche altri motociclisti. L'incidente ha portato a uno schianto tra Marquez, Bagnaia e Marini, con quest'ultimo che è risultato ferito. Alex Marquez è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre le sue condizioni non sono state ancora rese pubbliche. La gara è stata interrotta per permettere l'intervento di soccorso.
? Punti chiave Come ha fatto il guasto di Acosta a travolgere Bagnaia e Marini?. Quali sono le reali condizioni cliniche di Alex Marquez in ospedale?. Perché la gara è stata interrotta due volte in pochi minuti?. Cosa ha causato il secondo maxi-incidente alla ripartenza dopo la bandiera rossa?.? In Breve L'incidente è avvenuto il 17 maggio 2026 intorno alle ore 14:00 al circuito catalano.. Di Giannantonio coinvolto nel caos dopo il cedimento tecnico della moto di Acosta.. Bastianini resta fuori gara per un problema tecnico alla sua moto KTM.. Secondo maxi-incidente in prima curva coinvolge Bagnaia, Marini e Zarco dopo bandiera rossa.. La gara di MotoGP a Catalogna si è trasformata in un dramma nel rettilineo principale, dove Pedro Acosta ha subito un guasto meccanico improvviso coinvolgendo Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
MotoGP Catalogna: Alex Marquez vince la sprint di casa, battuto in volata Acosta. Diggia 3Barcellona (Spagna) 16 maggio 2026 - Sarà anche domani una gara all'insegna delle sorprese e questa sprint ne è stata solo un semplice assaggio.
Leggi anche: MotoGP, che paura in Catalogna! Marquez tampona Acosta, coinvolto anche Di Giannantonio: cos'è successo
Fabio Di Giannantonio conquista il GP della Catalogna al termine di una gara folle, segnata da incidenti, bandiere rosse e continui colpi di scena. A Barcellona il pilota del team VR46 è rimasto lucido nel caos, resistendo a ripartenze, tensione e paura dopo il - Facebook facebook
MotoGp: caos gp Catalogna, alla fine vince Di GiannantonioFabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Hond ... ansa.it
MotoGp, Di Giannantonio vince in Catalogna: pauroso incidente per Alex Marquez, finito in ospedaleL'italiano al termine di una gara caratterizzata da molti incidenti chiude davanti a Mir e Aldeguer. Il leader della classifica mondiale Bezzecchi è sesto ... unionesarda.it
Discussione sulla Gara Sprint MotoGP del GP di Spagna 2026 reddit