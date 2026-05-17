In occasione della gara di MotoGP in Catalogna, un guasto meccanico ha coinvolto il pilota, causando una caduta che ha coinvolto anche altri motociclisti. L'incidente ha portato a uno schianto tra Marquez, Bagnaia e Marini, con quest'ultimo che è risultato ferito. Alex Marquez è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre le sue condizioni non sono state ancora rese pubbliche. La gara è stata interrotta per permettere l'intervento di soccorso.

? Punti chiave Come ha fatto il guasto di Acosta a travolgere Bagnaia e Marini?. Quali sono le reali condizioni cliniche di Alex Marquez in ospedale?. Perché la gara è stata interrotta due volte in pochi minuti?. Cosa ha causato il secondo maxi-incidente alla ripartenza dopo la bandiera rossa?.? In Breve L'incidente è avvenuto il 17 maggio 2026 intorno alle ore 14:00 al circuito catalano.. Di Giannantonio coinvolto nel caos dopo il cedimento tecnico della moto di Acosta.. Bastianini resta fuori gara per un problema tecnico alla sua moto KTM.. Secondo maxi-incidente in prima curva coinvolge Bagnaia, Marini e Zarco dopo bandiera rossa.. La gara di MotoGP a Catalogna si è trasformata in un dramma nel rettilineo principale, dove Pedro Acosta ha subito un guasto meccanico improvviso coinvolgendo Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP, caos in Catalogna: guasto di Acosta causa lo schianto di Marquez

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