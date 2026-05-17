MotoGP a Mugello | programma e sfide tecniche del GP d’Italia

Al Mugello si disputa il Gran Premio d’Italia di MotoGP, con piloti pronti ad affrontare un circuito noto per le sue curve veloci e lunghi rettilinei. Tra le sfide principali ci sono la ricerca della massima velocità, con alcuni tentativi di battere il record di Pol Espargarò, e la gestione delle temperature delle gomme, fondamentale per mantenere le prestazioni durante tutta la gara. Il programma prevede sessioni di prove libere, qualifiche e la corsa finale, in un contesto di grande attenzione tecnica e strategica.

? Punti chiave Chi riuscirà a battere il record di velocità di Pol Espargarò?. Come influirà la gestione termica delle gomme sul risultato finale?. Quali sono gli orari esatti per seguire le qualifiche in TV8?. Perché la configurazione meccanica sarà decisiva dopo la gara in Catalogna?.? In Breve Record velocità Pol Espargaro 366.1 kmh e primato Bagnaia 1'45770 nel 2024.. Marc Marquez detiene record cronometrico 1'44169 e vittoria 2025.. Programma weekend dal 29 al 31 maggio con prove libere e qualifiche.. Diretta gratuita su TV8 per qualifiche, Sprint e gare della domenica.. Il weekend del 29, 30 e 31 maggio porterà il Motomondiale all’autodromo di Mugello per il Gran Premio d’Italia, segnando una pausa strategica dopo il culmine agonistico vissuto oggi in Catalogna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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