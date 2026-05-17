Motocross selvaggio ai Colli San Rizzo scatta la stretta | sequestri e controlli interforze nel polmone verde di Messina

A Messina, nei Colli San Rizzo, sono stati avviati controlli interforze per contrastare il motocross selvaggio e il transito non autorizzato di mezzi lungo sentieri e zone boschive. Le operazioni prevedono sequestri di veicoli e verifiche mirate per fermare le attività non autorizzate nel polmone verde della città. La presenza di mezzi motorizzati in aree naturali protette ha portato a un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

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Controlli interforze ai Colli San Rizzo contro il motocross selvaggio e il transito abusivo di mezzi lungo sentieri e aree boschive. Nelle ultime ore è scattata un’operazione coordinata che ha visto impegnati agenti della Polizia municipale di Messina, militari dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli straordinari ai Colli San Rizzo, sequestrate quattro motoSi sono conclusi i controlli interforze straordinari effettuati quest'oggi ai Colli San Rizzo. Motocross selvaggio ai Colli San Rizzo, scatta la stretta: sequestri e controlli interforze nel polmone verde di Messina ift.tt/l8190Ek ift.tt/9QAMv3W x.com I Colli San Rizzo non sono la tua discarica: i pannelli di Messina ServiziMESSINA – I tuoi rifiuti non sono invisibili. E non lo sei neanche tu. Questo è il nostro bosco. Non la tua discarica. Fa male. Anche se non lo senti. Messaggi e immagini contro l’abbandono dei ... msn.com Stop ai motocross nel Parco dei ColliSabato 29 marzo il Consorzio Parco dei Colli effettuerà nei principali punti di ingresso al territorio del Parco un controllo sistematico dell’accesso di motocross. Il Consorzio ha infatti avviato un ... ecodibergamo.it