Moto2 Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna In crescita il rookie Lunetta

Nel sesto round del campionato mondiale Moto2 disputato in Catalogna, Manuel Gonzalez ha conquistato la vittoria nel finale, superando Vietti. Il rookie Lunetta ha mostrato segnali di miglioramento, confermando un progresso rispetto alle gare precedenti. Gonzalez, che aveva già consolidato un vantaggio grazie alla regolarità ottenuta nelle tappe precedenti, è riuscito a tornare sul primo gradino del podio, infliggendo un colpo alla concorrenza. La corsa si è conclusa con un finale emozionante e ricco di colpi di scena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo aver preso il comando della corsa al titolo grazie ad una grande costanza, Manuel Gonzalez lancia un forte segnale alla concorrenza e torna sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Gran Premio di Catalogna 2026, sesto round stagionale del Mondiale Moto2. Si tratta del secondo successo dell’anno per il pilota spagnolo, che si era già imposto nella gara inaugurale (a punteggio dimezzato) in Thailandia, portandosi così a quota sette vittorie complessive in carriera. Il portacolori del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha disputato una corsa molto intelligente al Montmelò, attestandosi in seconda piazza sin dalle battute iniziali per poi raggiungere e superare negli ultimi giri Celestino Vietti grazie ad un minor calo della gomma posteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. In crescita il rookie Lunetta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto2, straordinaria pole di Vietti nel GP di Catalogna! Anche Lunetta nella top10Celestino Vietti on fire! Il pilota nativo di Ciriè si conferma in forma smagliante in questo weekend e ha centrato la pole position del Gran Premio... LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti in testa, lo insegue GonzalezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. Moto2 | Gp Barcellona Gara: Munoz batte ViettiMoto2 GP Barcellona Gara - Manuel Gonzalez ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Barcellona della classe Moto2. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha avuto la meglio a tre giri ... motograndprix.motorionline.com Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. In crescita il rookie LunettaDopo aver preso il comando della corsa al titolo grazie ad una grande costanza, Manuel Gonzalez lancia un forte segnale alla concorrenza e torna sul ... oasport.it