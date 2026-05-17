Moto gp Bagnaia racconta l’incidente | Quando ho visto la gamba di Zarco…

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Catalogna, le tensioni tra i piloti sono salite alle stelle a causa di due incidenti gravi. Uno di questi ha coinvolto il pilota italiano, che ha riferito di aver visto la gamba di un avversario durante una collisione. La gara si è conclusa con momenti di grande paura, senza che si siano verificati danni più gravi. La corsa ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine.

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Barcellona, 17 maggio 2026 – Un gp di Catalogna di paura e col rischio tragedia per ben due volte nella Moto gp. Prima il guasto in pieno rettilineo di Pedro Acosta e la rovinosa caduta di Alex Marquez, poi il lungo di Johann Zarco alla seconda ripartenza e la gamba che è rimasta agganciata alla ruota di Pecco Bagnaia, caduto a sua volta. Il responso è duro, ma almeno tutti sono vivi. Alex ha patito la frattura della clavicola destra e una frattura marginale della vertebra C7, mentre il francese si è rotto i legamenti del ginocchio con piccola frattura del perone. Il risultato, alla fine, è passato in secondo piano con la vittoria di Fabio Di Giannantonio e il podio, quasi insperato, di Pecco Bagnaia che ha usufruito della caduta di Acosta e della penalizzazione di Mir. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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