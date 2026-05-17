Durante il Gran Premio di Catalogna, le tensioni tra i piloti sono salite alle stelle a causa di due incidenti gravi. Uno di questi ha coinvolto il pilota italiano, che ha riferito di aver visto la gamba di un avversario durante una collisione. La gara si è conclusa con momenti di grande paura, senza che si siano verificati danni più gravi. La corsa ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine.

Barcellona, 17 maggio 2026 – Un gp di Catalogna di paura e col rischio tragedia per ben due volte nella Moto gp. Prima il guasto in pieno rettilineo di Pedro Acosta e la rovinosa caduta di Alex Marquez, poi il lungo di Johann Zarco alla seconda ripartenza e la gamba che è rimasta agganciata alla ruota di Pecco Bagnaia, caduto a sua volta. Il responso è duro, ma almeno tutti sono vivi. Alex ha patito la frattura della clavicola destra e una frattura marginale della vertebra C7, mentre il francese si è rotto i legamenti del ginocchio con piccola frattura del perone. Il risultato, alla fine, è passato in secondo piano con la vittoria di Fabio Di Giannantonio e il podio, quasi insperato, di Pecco Bagnaia che ha usufruito della caduta di Acosta e della penalizzazione di Mir. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia racconta l’incidente: “Quando ho visto la gamba di Zarco…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La dinamica del pauroso incidente di Zarco a Barcellona con la gamba incastrata nella moto di BagnaiaIl video dell'incidente di Johann Zarco alla ripartenza del GP della Catalogna mostra la dinamica della paurosa carambola con Bagnaia e Marini: il...

GP Barcellona, il video dell'incidente Zarco-Bagnaia-MariniMotoGp, il secondo brutto incidente del GP Barcellona, quello in curva 1 con coinvolti Bagnaia, Marini e Johann Zarco.

Moto gp, Bagnaia racconta l’incidente: Quando ho visto la gamba di Zarco…A Barcellona è successo di tutto ed è stata sfiorata la tragedia. Prima Alex Marquez, poi Johann Zarco: poteva finire peggio. Bagnaia, terzo alla fine, ha visto tutto in prima persona ... sport.quotidiano.net

Francesco Bagnaia: Il podio non me lo sento meritato, sono scioccato per l’incidente di ZarcoIl podio conquistato da Francesco Bagnaia nel Gran Premio di Catalogna racconta solo una parte di quello che è successo a Barcellona. In una domenica ... oasport.it