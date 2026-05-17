Morto Guerino Borghesi fondatore del bar pizzeria Marconi

Da ilpescara.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara si è spento sabato sera Guerino Borghesi, fondatore del bar pizzeria Marconi. Aveva 95 anni ed era ricoverato da alcuni giorni nell'ospedale “Spirito Santo” a causa di complicazioni legate a una malattia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra la comunità locale. Borghesi aveva avviato l’attività commerciale che porta il suo nome e che negli anni è diventata un punto di riferimento per molti clienti. La famiglia ha comunicato le modalità per i funerali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lutto a Pescara per la scomparsa di Guerino Borghesi, fondatore del bar pizzeria Marconi.Aveva 95 anni e si è spento sabato sera nell'ospedale “Spirito Santo” dove era ricoverato da qualche giorno per le complicazioni dovute a una malattia.  Nel 1972 aveva aperto la storica attività insieme alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Prato in lutto per Sergio Renzi, fondatore della Pizzeria di via Garibaldi. Aveva 95 anniPrato, 5 aprile 2026 – Prato in lutto per la scomparsa a 95 ani di Sergio Renzi, storico fondatore della famosa Pizzeria di Via Garibaldi a Prato.

Morto fondatore del noto marchio di mozzarellaIl mondo dell’“oro bianco” è in lutto per la scomparsa di Angelo Garofalo, figura di riferimento e tra i fondatori di ‘Fattorie Garofalo’, marchio...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web