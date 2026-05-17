Morto Guerino Borghesi fondatore del bar pizzeria Marconi

A Pescara si è spento sabato sera Guerino Borghesi, fondatore del bar pizzeria Marconi. Aveva 95 anni ed era ricoverato da alcuni giorni nell'ospedale “Spirito Santo” a causa di complicazioni legate a una malattia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra la comunità locale. Borghesi aveva avviato l’attività commerciale che porta il suo nome e che negli anni è diventata un punto di riferimento per molti clienti. La famiglia ha comunicato le modalità per i funerali.

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