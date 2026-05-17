Morris domina ancora la Sailing Chef evento di apertura di ' Tipicità in blu'
La Sailing Chef ha dato il via a Tipicità in Blu, il festival dedicato al mare, con la sua tradizionale manifestazione di apertura. L'evento si è svolto ad Ancona e ha dato il via alle attività del festival, che si concentra sulla relazione tra il mare e le comunità locali, presentando diverse iniziative legate alle tradizioni marittime e alle opportunità future legate alle risorse marine. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi operatori e appassionati del settore.
ANCONA - È stata la Sailing Chef ad aprire, come da tradizione, il programma di Tipicità in Blu, il festival che racconta il mare come risorsa, identità e laboratorio di futuro. L’evento, realizzato a Marina Dorica in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Coldiretti Marche e Università. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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