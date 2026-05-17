Morgese e Bandini DC | Non attendiamo che anche a Ravenna ci siano eventi simili a quelli di Modena

La Democrazia Cristiana ha rilasciato una nota stampa in merito all’episodio verificatosi ieri pomeriggio nel centro di Modena. I rappresentanti della formazione politica hanno dichiarato che non intendono aspettare che si ripetano eventi analoghi anche in altre città come Ravenna. La notizia si riferisce a un grave incidente avvenuto nel cuore della città, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una serie di reazioni ufficiali all’episodio.

La Democrazia Cristiana interviene con una nota stampa sul gravissimo episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, 16 maggio 2026, nel pieno centro cittadino di Modena. Con un comunicato rilasciato congiuntamente da Giovanni Morgese, vice segretario regionale per l’Emilia-Romagna e segretario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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