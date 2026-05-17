Riccardo Montolivo, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione attuale del club, affermando che è quella che rischia di più rispetto ad altre squadre. Ha anche menzionato che le squadre di Roma e Como stanno attraversando un momento migliore. Le sue parole sono state rivolte alla squadra allenata da Massimiliano Allegri, senza indicare dettagli specifici sulle motivazioni o le circostanze che portano a questa valutazione.

La giornata sportiva di oggi è iniziata davvero presto: alle ore 12:00 son state programmate ben 5 gare decisive per la lotta alla Champions League. Una scelta che ha modificato inevitabilmente i ritmi dell'intera programmazione televisiva. Anche lo studio di Sky Sport, ovviamente, ha aperto le proprie porte prima rispetto al solito. Fin dalla mattinata, lo studio sportivo, guidato da Fabio Caressa, si è riunito per commentare le varie partite tra pre e post partita. Seduto in studio anche Riccardo Montolivo, ex calciatore e capitano del Milan che, inevitabilmente, ha voluto spendere alcune parole su Genoa-Milan. Alla squadra di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale, serviranno 2 vittorie su 2, altrimenti sarà fallimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Montolivo: “Il Milan è quella che rischia di più. Roma e Como stanno meglio”

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