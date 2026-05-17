Un ex presidente del consiglio ha proposto la creazione di un super-ministero dedicato a un welfare più moderno e integrato, sottolineando che la frammentazione tra i vari ministeri ostacola lo sviluppo sociale nel Paese. Durante un intervento pubblico, ha posto l’attenzione sulla necessità di trovare modalità efficaci per far collaborare imprese e settore non profit nel settore del welfare. Le sue affermazioni sono state rese note in un contesto di discussione pubblica, senza ulteriori dettagli su modalità o tempi.

? Domande chiave Perché la frammentazione tra ministeri blocca lo sviluppo sociale italiano?. Come possono le imprese e il terzo settore integrare il welfare?. Quali modelli europei potrebbero risolvere il caos burocratico in Italia?. Cosa cambierebbe davvero se lo Stato delegasse le funzioni operative?.? In Breve Modelli internazionali citati includono Giappone, Norvegia e Lettonia per la gestione sociale.. Esperimenti passati coinvolgono Berlusconi con il Ministero del Lavoro e Prodi con la Solidarietà.. Evoluzione del welfare negli ultimi venticinque anni integra imprese ESG e terzo settore.. Frammentazione attuale coinvolge INPS, comuni, regioni e diversi ministeri settoriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti: serve un super-ministero per un welfare moderno e integrato

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